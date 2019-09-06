شكرا لقرائتكم خبر عن سلفيون واستغلاليون.. برهامى يفتى بجواز بيع سلع بأغلى من قيمتها فى الاستراحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.

اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهى فتوى للشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والذى افتى بجواز بيع السلع بأعلى من قيمتها فى أماكن الاستراحات وفقا لعرف المكان.

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هذه الفتوى اعتبرها شيوخ أزهريين بأنهم تشجع على جشع التحار، فحينها خرج الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ليؤكد أن بيع السلع بأعلى من قيمتها وفقا لعرف المكان هو استغلال لحاجات الناس وظروفهم، وهذه الأفعال حرمها الله حيث يعد أكل لأموال الناس بالباطل.