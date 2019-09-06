شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة البرلمان تشيد بالإجراءات الحكومية لتشجيع المستثمرين : مصر الآن مؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب طلعت السويدى رئيس الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعم سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في القطاعات كافة وذلك خلال لقائه مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأكد " السويدى " فى بيان أصدره اليوم الجمعة، أهمية تأكيد رئيس الوزراء على أنّ الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت وتذليل المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم.

وأشاد السويدي، بحرص الدكتور مصطفى مدبولى على طرح مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في قطاعات الاقتصاد المصري.

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وأعرب النائب طلعت السويدى عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والبترولية والتعدينة وغيرها.

وتابع السويدي، أن مصر اصبحت مؤهلة لجذب الاستثمارات العالمية بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد اضافة الى نجاح مصر فى تحقيق فائض من انتاج الكهرباء والاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي والاتجاه مستقبلا الى تصدير الغاز الطبيعي.