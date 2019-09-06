شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مسعود يشيد بقرار حل مشكلة "التوك توك" واستبداله بسيارات آمنة ومُرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحكومته، معتبرا أنها أول حكومة تقتحم مشكلة التوك توك لحلها من جذورها، من خلال البدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، وتكليف وزارة المالية، والجهات المعنية، لتنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

وأكد "مسعود"، فى بيان له اليوم، تأييده التام لهذا الاتجاه من الحكومة الذى سيكون له مردود إيجابى كبير، وبوجه عام، حيث سيعمل على توفير وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وطالب "مسعود"، وزير المالية بالإسراع فى تنفيذ هذا البرنامج والاتفاق مع مصنعي "التوك توك" لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "المينى فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

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وناشد النائب أمين مسعود أصحاب التكاتك مساندة جهود الحكومة للقضاء على هذه المشكلة التى أصبحت داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، من خلال التوجه إلى وزارة المالية والأجهزة المعنية لاستبدال التوك توك بسيارة آمنة ومرخصة وآدمية، معربا عن ثقته التامة فى استجابة ملاك التكاتك للدخول فى هذا البرنامج.