رئيس التجاري الدولي: 880 مليار دولار حجم الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، إن الاقتصاد غير الرسمي في إفريقيا يقدر بـ 880 مليار دولار، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لهولندا (إجمالي الناتج المحلي الهولندي اعتبارًا من 2017 يبلغ 826 مليار دولار أمريكي).

وأضاف في كلمته بالجلسة النقاشية حول مكافحة الجريمة المالية، بالمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة كيب تانون بجنوب أفريقيا، أن الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا يمثل ما متوسطه 40% من الاقتصاد الرسمي والذي يقدر بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن مواجهة الاقتصاد غير الرسمي تعد الخطوة الأولى نحو مكافحة الجريمة المالية، بحسب بيان من البنك اليوم الجمعة.

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وأَضاف أن إيجاد حلول شفافة للاقتصاد غير الرسمي سوف يكشف في نهاية المطاف عن الأثر (والتكلفة القابلة للقياس الكمي) على المدى الطويل لتقليل الجريمة المالية، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة ببيانات وتحليلات دقيقة، وبناء قواعد بيانات كاملة يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن الاحتيال عبر الدول.

وأوضح عز العرب في كلمته ضرورة التعاون كأداة لمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحد للبلدان الأفريقية.

وأضاف: "رفع التوعية في التدابير المستهدفة تلعب دورا رئيسيا في تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستخدام الواعي للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بما في ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكل أفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية".

وتابع: " في حين أن هذا أمر أساسي لإدماجهم الكامل في المجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونوا على دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة على تصفح شبكة الإنترنت، بما في ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية".