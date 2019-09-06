حريق داخل مخزن أخشاب ملك شقيق نائب برلماني في الفيوم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي: تمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد النيران التي اشتعلت في مخازن الأخشاب الخاصة بشقيق نائب برلماني عن دائرة مركز طامية بالفيوم. كان اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور شرطة مركز طامية، بنشوب حريق بمخازن الأخشاب الخاصة بشقيق عضو مجلس نواب. Advertisements انتقلت 4 سيارات إطفاء تابعة لقوات المطافئ والحماية المدنية بالفيوم وتمكنت من إخماد النيران. تبين من المعاينة التي أجراها ضباط الحماية المدنية، أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي في لوحة المفاتيح الخاصة بمخازن الأخشاب. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت نيابة طامية والتي قررت استدعاء المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، وبيان حجم الخسائر

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