إعصار "دوريان" يصل ولاية "كارولاينا الشمالية" الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ ضرب إعصار دوريان، اليوم الجمعة، منطقة "كيب هاتيراس" في ولاية "كارولاينا الشمالية" الأمريكية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن دوريان انخفضت حدته إلى عاصفة من الفئة الأولى حيث ضرب المنطقة مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 90 ميلا في الساعة، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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