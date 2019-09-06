محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، مداهمة وتفجير سبع مضافات لتنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.
وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إنه بعملية استخبارية نوعية داهمت قوة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة سبع مضافات لعناصر داعش، يتخذها داعش أماكن للاختباء والتجهيز لتنفيذ عملياته الإرهابية".
وأضاف البيان أن القوات قامت بتدميرها مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر تدمير مواقع لداعش في محافظة صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.