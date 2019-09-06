الرئيس السابق لـ"ستاربكس" يتراجع عن تفكيره في خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

أعلن هاورد شولتز، الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي السابق لشركة المقاهي العالمية الشهيرة "ستاربكس" عدم اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، وذلك بعد إعلانه في وقت سابق تفكيره في خوض السباق الانتخابي كمرشح مستقل.

وكتب شولتز (66 عاما)، في خطاب لمؤيديه، اليوم الجمعة: "إيماني بالحاجة لإصلاح نظامنا ثنائي الأحزاب لم يفتر، لكنّي خلصت إلى أن حملة مستقلة لـ(الترشح) للبيت الأبيض ليست أفضل طريقة يمكن أن أخدم بلدنا من خلالها في الوقت الحالي"، حسب ما نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وكان الملياردير الأمريكي قد أكد، في يناير الماضي، أنه يفكر في الترشح أمام الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2020 كـ"مستقل وسطي من خارج النظام ثنائي الأحزاب"، لكن ذلك التصريح واجه انتقادات فورية من جانب الديمقراطيين، والذين رأوا في ترشحه المحتمل ضياعا لأصوات الكثير من الناخبين المعتدلين المستهدفين من جانب الحزب الديمقراطي، بما سيؤدي إلى فوز ترامب في نهاية المطاف بفترة رئاسية ثانية.