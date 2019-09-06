بالصور.. توقيع الكشف الطبي للدفعة الأولى بالمعهد الفني للسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تابع وزير النقل، من خلال تواصله مع قيادات هيئة السكك الحديدية والمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد والمركز الطبي لسكك حديد مصر، بدء إجراء الكشف الطبي على الدفعة الأولى لطلبة المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد التابع لهيئة السكك الحديدية.

وذكرت وزارة النقل في بيان، الجمعة، أن إجراءات توقيع الكشف الطبي على طلبه الدفعة الأولى لـ50 طالب للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد بدأت صباح اليوم بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وذلك للإلتحاق بالعام الدراسى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأشار البيان إلى أنه بجانب الكشف الطبي سيتم إجراء اختبارات بدنية وسمات شخصية لاختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على أعلى مستوى من الناحيتين البدني والذهني.

Advertisements

وأكد البيان، أنه تم اختيار 200 طالب لتوقيع الكشف الطبي والاختبارات البدنية والسمات تمهيدًا لاختيار أفضل 100 طالب ضمن المقبولين في السنة الدراسية الأولى لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمي والنظري المتخصص في علوم السكك الحديدية.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر القرار رقم 2340 بتاريخ 3/7 بالموافقة على إنشاء المعهد، والقرار رقم 2981 بتاريخ 28/7 ببدء الدراسة بالمعهد إعتبارا من هذا العام.

والدراسة بالمعهد داخلية، ومدتها عامين دراسيين في تخصصي نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويتم منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقا لضوابطها.