خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أدى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وتناولت خطبة الجمعة الأسس التي أقام عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، دولة الإسلام في المدينة المنورة وفضل صيام يوم عاشوراء.

وألقيت خطبة الجمعة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك حتى يتمكن غير الناطقين بالعربية في مسجد الصحابة، من فهم مضمون الخطبة.

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