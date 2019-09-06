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ماكرون وترامب يبحثان تطورات الملف الإيراني

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أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة أن الحوار مستمر حول ملف إيران النووي بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب.

 

وقال قصر الإليزيه في بيان:"إن الرئيسين الفرنسي والأمريكي بحثًا في "مواصلة المبادلات المنتظمة التي أجرياها في الأشهر الأخيرة" حول إيران".

 

وجرت المحادثة على خلفية توتر جديد إيراني- أمريكي

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في حين ستعلن طهران السبت تفاصيل الخفض الجديد للقيود التي تم الموافقة عليها في 2015 بشأن أنشطتها النووية. من جهتها تواصل واشنطن استراتيجيتها "في ممارسة ضغوط قصوى" على إيران.

وتأتي المكالمة بعد 10 أيام على انتهاء قمة

مجموعة السبع في باريس حيث تم التطرق الى لقاء محتمل بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني.

ومذاك، تواصل باريس "جهودها لنزع فتيل الأزمة" ودعت الخميس إيران "للامتناع عن أي تحرك فعلي غير مطابق لالتزاماتها".

وخلال المحادثة بحث ماكرون وترامب مسالة فرض ضرائب على عمالقة الانترنت بحسب الإليزيه.

وخلال قمة مجموعة السبع أكدت فرنسا التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

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