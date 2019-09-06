التحالف العربي: سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون داخل اليمن

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت بعد ظهر اليوم صاروخا بالستيا من محافظة عمران مديرية حرف سفيان باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الاطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح المالكي استمرار الحوثيين في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها

عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية يؤثر بشكل مباشر على التجمعات السكانية ويهدد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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كانت جماعة الحوثي في اليمن، اعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، إنها أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 على مطار نجران السعودي، استهدف مرابض طائرات مسيرة، مضيفة أن الصاروخ اصاب الهدف بدقة عالية، وتسببه في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وتعلن السعودية بشكل متكرر اعتراض صواريخ باليستية وإسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه المملكة.

ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين لاستعادة سيطرة الحكومة الشرعية على صنعاء والمدن التي استولى علبها الحوثيون في عام 2014.