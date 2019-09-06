وزيرة سويدية تستقيل من منصبها لقضاء وقت مع عائلتها

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية "مارجوت والستروم" اليوم الجمعة أنها ستستقيل من منصبها؛ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها.
دولة آمنة ومحترمة دوليًا.
وقالت والستروم - في بيان نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية - إنها بذلت قصارى جهدها في مهمة جعل السويد
من جانبها، قالت الحكومة السويدية إن والستروم أعربت عن رغبتها في مغادرة منصبها في أقرب وقت، إلا أنها لم تحدده.
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