وزارة الدفاع اللبنانية: عرض إيطالي لتعزيز القوات البحرية اللبنانية

أجرى وزير الدفاع اللبناني ،إلياس بو صعب، وسفير إيطاليا في بيروت ماسيمو ماروتي، محادثات تضمنت مناقشة عرض تقدمت به إيطاليا لتعزيز القوات البحرية في الجيش اللبناني.
عملية التفاوض.
وذكرت وزارة الدفاع اللبنانية - في بيان - أن سفير إيطاليا طلب الانتقال إلى مرحلة التفاوض الرسمي بين البلدين، معربا عن استعداد بلاده إرسال وفد رسمي للبدء في
فرنسا.
من جانبه، قال وزير الدفاع اللبناني إنه سيعرض الأمر على رئيسي الجمهورية والحكومة، للحصول على تفويض رسمي إعمالا لأحكام الدستور والإسراع في الخطوات التنفيذية بما يحقق مصلحة الجيش اللبناني، وذلك على غرار حصوله على تفويض رسمي للتفاوض بشأن عرض مشابه قدمته
وكان وزير الدفاع اللبناني قد قال في تصريحات سابقة له إن هناك خطة لتمويل احتياجات الجيش وتسليحه من فرنسا وإيطاليا ودول أخرى، عبر قروض ميسرة، حتى يكون جاهزا لحماية المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط والتي سيتم استخراج الغاز والنفط منها، وهو الأمر الذي يتطلب تقوية سلاحي البحرية والجو، وأنه يجري العمل على التحضير لفتح باب التقدم بالعروض أمام الشركات التي ستبيع السفن الحربية والطيران المروحي الحربي للجيش اللبناني.
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