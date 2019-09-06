الرئيس التونسي المؤقت يستعرض استعدادات الجيش لتأمين الانتخابات

ترأس الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم الجمعة اجتماعًا للمجلس الأعلى للجيوش؛ لاستعراض آخر استعدادات الجيش لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الجهات المعنية.
القائم بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية في إطار جهود التصدي للإرهاب وحماية الحدود.
وذكرت رئاسة الجمهورية - في بيان - أن الاجتماع، الذي عقد بقصر قرطاج، تناول الوضع العام بالقوات المسلحة، كما تطرق إلى التعاون العسكري بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى التنسيق
وأثنى رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على جهود كافة أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية إثر نجاح العملية الاستباقية الأخيرة بمنطقة حيدرة في ولاية القصرين، والتي أدت إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين.
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