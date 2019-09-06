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إعصار دوريان يتسبب تضرر 76 ألف شخص في جزر البهاما

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 أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حاجة نحو 76 ألف شخص تضرروا من إعصار "دوريان" فى جزر البهاما إلى الغذاء والمساعدات.

 

وقال هيرفيه فيرهوسل المتحدث باسم البرنامج - فى بيان اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية بصدد إرسال 8 أطنان من الإغذية إلى جزر

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البهاما فى الفترة المقبلة، إضافة إلى 85 طنا فى الشهور الثلاثة المقبلة، فضلا عن إطلاق عملية طوارئ محدودة رصد لها 5.4 مليون دولار لدعم حوالى 39 ألف شخص.


وأشار المتحدث إلى أن الوكالات الإنسانية التى

تعمل لإغاثة المتضررين فى جزر البهاما ستقوم بعملية تقييم جديدة اليوم عبر مهمة استطلاعية جوية للوقوف على الوضع على الأرض وتحديث المعلومات لوضع الفرق على الأرض فى أقرب وقت ممكن.

 

وأوضح أن البرنامج الأممي يعمل مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ فى حالات الكوارث لتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحا وتقديم الدعم فى المجالات الأكثر حيوية، إضافة إلى تقييم الأضرار.

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