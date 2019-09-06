الصين تؤكد المسئولية المشتركة مع ألمانيا لحماية التجارة الحرة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده وأوروبا لديهما مصالح مشتركة بشأن حماية القواعد الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشددا في الوقت نفسه على المسؤولية المشتركة لبلاده وألمانيا لحماية التجارة الحرة. وقال بينج - خلال لقائه اليوم الجمعة مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" في العاصمة (بكين)- إنه يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما كيانين اقتصاديين رئيسيين في العالم ودولتين لهما تأثير عالمي، إثبات المسؤولية والحفاظ بشكل مشترك على الإنصاف والعدالة الدوليين، وحماية التجارة الحرة والتعددية.

وأضاف أن الصين ستترجم ما تقوله إلى أفعال من أجل توسيع الانفتاح، وأن "السوق الصينية كبيرة بما فيه الكفاية وسوف تنمو أكبر مع تنمية الصين"، مشيرا إلى أن الانفتاح الأكبر للصين يمتد تدريجيا من قطاع التصنيع إلى القطاعين المالي والخدمي، الأمر الذي سيجلب المزيد من الفرص الجديدة إلى ألمانيا وبقية العالم. الألمانية "أنجيلا ميركل" في العاصمة (بكين)- إنه يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما كيانين اقتصاديين رئيسيين في العالم ودولتين لهما تأثير عالمي، إثبات المسؤولية والحفاظ بشكل مشترك على الإنصاف والعدالة الدوليين، وحماية التجارة الحرة والتعددية.وأضاف أن الصين ستترجم ما تقوله إلى أفعال من أجل توسيع الانفتاح، وأن "السوق الصينية كبيرة بما فيه الكفاية وسوف تنمو أكبر مع تنمية الصين"، مشيرا إلى أن الانفتاح الأكبر للصين يمتد تدريجيا من قطاع التصنيع إلى القطاعين المالي والخدمي، الأمر الذي سيجلب المزيد من الفرص الجديدة إلى ألمانيا وبقية العالم.

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