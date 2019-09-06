4 دول تتنافس على منصب مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"

قال دبلوماسيون ومسؤولون، إن السباق من أجل الفوز بمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلق، اليوم الجمعة، بمرشحين من الأرجنتين وبوركينا فاسو ورومانيا وسلوفاكيا.

وفي اعقاب انتهاء تقديم الترشيحات أمس الخميس، صارت قائمة الطامحين للحصول على المنصب تضم كلاً من القائم بأعمال مدير عام الوكالة كورنيل فيروتا من رومانيا، ورئيس منظمة معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية الشاملة لاسينا زيربو من بوركينا فاسو.

واكتملت الساحة بانضمام مبعوث الأرجنتين والمسؤول السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، ومسؤولة السلامة النووية في سلوفاكيا مارتا زياكوفا.

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ومن المقرر أن تنتخب الدول الأعضاء في الوكالة الدولية في أكتوبر المقبل خليفة للمدير العام الراحل يوكيا أمانو، الذي وافته المنية في بلاده اليابان، في شهر يوليو الماضي بسبب مرض عانى منه طويلاً.