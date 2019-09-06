محكمة بريطانية ترفض طعناً في قرار تعليق عمل البرلمان

رفضت محكمة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، طعناً ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان.

وقال القاضي إيان بورنيت، أمام محكمة العدل في إنجلترا وويلز، وهي محكمة ابتدائية، إنه "تم رفض" الطعن.

كانت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قدمت دعوى ضد قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان ودعمها رئيس الوزراء السابق المحافظ جون ميجور.

وقالت ميلر إن هذه الخطوة تمثل سوء استخدام للسلطة. وأوضحت، خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع، "لن نتخلى أنا وفريقي عن معركتنا من أجل الديموقراطية". وأضافت "ندافع عن الأجيال المقبلة (...) سيشكل الاستسلام الآن تقصيراً في مهمتنا".

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وفي سياق رفض الدعوى، قال القاضي بورنيت إن بامكان ميلر أن تستأنف على الفور لأن نقاط القانون المهمة على المحك.

لكن المحكمة سمحت برفع القضية إلى المحكمة العليا التي ستعقد جلستها للنظر في الملف بتاريخ 17 سبتمبر الجاري.

كان جونسون علق عمل البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل وحتى 14 أكتوبر أي قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر.

كانت محكمة اسكتلندية قد قضت، أول أمس الأربعاء، بأن خطة جونسون بتعليق البرلمان إجراء قانوني.

وفازت ميلر عام 2017 في معركة قضائية لإرغام الحكومة، التي كانت تترأسها تيريزا ماي، على استشارة البرلمان في ما يخصّ آلية الانسحاب.