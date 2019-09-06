موقع عبري: إسرائيل مهتمة بعملية “محسوبة” ضد “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 سبتمبر 2019 04:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ذكر موقع إلكتروني عبري أن إسرائيل مهتمة بعملية “محسوبة” ضد حزب الله اللبناني.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل لديها اهتمام كبير وعميق بتوجيه ضربات “محسوبة ومدروسة” ضد حزب الله اللبناني، ولا تطمح في حرب كبيرة، وإنما على شاكلة حرب “استنزاف” مع الحزب.

مصنع “الصواريخ الدقيقة”

وأورد الموقع الإلكتروني أن استهداف ما أسمته إسرائيل بمصنع “الصواريخ الدقيقة” في لبنان، هو أحد المخططات الإسرائيلية لتوجيه ضربات مدروسة لحزب الله، ودفع الحزب اللبناني للرد بحزم أو بعقلانية وليس بحالة من الجنون.

وأشار الموقع العبري إلى أن من بين الضربات المهمة التي تلقاها حزب الله مؤخرا على يد الجيش الإسرائيلي، عملية “درع الشمال”، أو الكشف عن مشروع الأنفاق السرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ومن قبلها الهجمات على قواعد عسكرية في سوريا، وآخرها وليس آخرها هو استهداف مصنع “الصواريخ الدقيقة”.

وأكد المعلق العسكري للموقع الإخباري، أمير بوخفوط، أن إسرائيل لا تريد تدهور الأوضاع في المنطقة الشمالية أو الدخول في غمار حرب كبيرة مع حزب الله.

خداع “حزب الله”

وفي السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، العميد رونين منليس، مساء أمس الخميس، إن الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، لم يفهم ماذا حدث مؤخرا.

ذكر العميد منليس في حوار للقناة العبرية الثانية، مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نجح في خداع “حزب الله”، خاصة حول ما تعلق بعملية إخلاء الجرحى، بعد عملية الحزب على إسرائيل.

وعزى العميد منليس هذا الأمر إلى ما أسماه بـسياسة “الخداع” أو التضليل الإسرائيلية التي تتبعها بلاده خلال الفترة الماضية.

ورأى العميد رونين منليس، أن بلاده نجحت في كسر مصداقية حسن نصر الله، مع الإدعاء بأنه ما يزال في “القبو”، حتى الآن.

اختراق الفضاء

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن لسان منليس، قوله:

أعتقد أننا خلقنا صدعا في المصداقية المنسوبة لنصر الله في إسرائيل ولبنان، إذ كثيرا ما كان يكذب، ونجحنا في اختراق هذا الفضاء الذي صنعه حوله.

وأوضح العميد منليس أن المناورات التي أجراها الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية كانت ناجحة، وأدت غرضها وأهدافها المطلوبة، مشيرا إلى أن بلاده تتبع نهج “الضبابية” مع حزب الله.

ولفتت القناة العبرية إلى أن العميد منليس أوضح أن ثقة الجمهور الإسرائيلي في الجيش الإسرائيلي هي الأكسجين الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بالتحرك.

وسبق أن زعم الموقع الإلكتروني العبري “ديبكا”، مساء أمس الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “حذر لبنان، أول أمس الأربعاء، من أن إسرائيل تعلم بأمر مصنع الصواريخ الثاني العائد إلى حزب الله اللبناني، وتستعد لضربه”.

رسالة طارئة

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن بومبيو وجه الرسالة الطارئة إلى نظيره اللبناني، جبران باسيل، مباشرة، بدلا من القنوات العادية عبر السفارة الأمريكية في بيروت، وبدعوى أن باسيل على علاقة وثيقة بـ”حزب الله”.

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وادعى الموقع العبري أن بومبيو قال إن الاستخبارات الإسرائيلية لديها دراية بأن إيران وحزب الله يبنيان مصنعا ثانيا أكثر أهمية في لبنان لإيواء مشروع تحديث “الصواريخ الدقيقة”، وفقاً لما كتبه.

وأشار الموقع العبري إلى أن بومبيو أصدر تعليماته إلى لبنان بتفكيك المصنع الثاني دون أي تأخير، بدعوى وجود استعدادات إسرائيل لتدميره، مشددا على أن إسرائيل ستتحرك بدعم أمريكي كامل، بصرف النظر عن تداعيات العملية.

وأوضح الموقع العبري أن بومبيو لم يحدد مكان مصنع “الصواريخ الدقيقة” الثاني، وذلك بالتوازي مع نشر الجيش الإسرائيلي لبطاريات “القبة الحديدية” على الحدود اللبنانية والسورية.

تحقيق عسكري

وفي المقابل، كشفت موقع إلكتروني عبري النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن صاروخي “حزب الله” اللبناني.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري “ديبكا”، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا عسكريا عميقا تبين من خلاله أن مرور المركبة العسكرية التي تعرضت في مطلع هذا الأسبوع لصاروخين من نوع “كورنيت”، أطلقهما حزب الله أثناء سيرها على طريق أفيفيم، قرب الحدود مع لبنان، كان خلافا لأوامر الجيش.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية:

إنه سيتم في الأيام القريبة استخلاص العبر من هذا الحادث.

ويُذكر أن الصاروخين أخطآ المركبة التي كانت تقل خمسة عسكريين بمن فيهم طبيب.

آلية عسكرية

وكان “حزب الله” قد أعلن، الأحد الماضي، في بيان له أن “مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد”.

وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن “قتل وجرح من” في داخل الآلية.

وقال بيان الحزب:

إنه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد، بتاريخ 1 أيلول 2019، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها.

ورد الجيش الإسرائيلي، قائلا:

إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان، وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.