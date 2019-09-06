كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي يؤكد التزام بلاده باستقرار لبنان وأمنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، في اتصال هاتفي، لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، التزام بلاده باستقرار لبنان وأمنه وتعزيز دولته ومؤسساته.

وتلقى الرئيس الحريري، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري.

وأكد ماكرون في اتصاله "على التزام فرنسا باستقرار لبنان وأمنه وبتعزيز دولته ومؤسساتها وعلى أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن ارتياحه للتقدم الجاري نحو إطلاق مشاريع سيدر الاستثمارية، خلال لقاء المبعوث الفرنسي بيار دوكان بالرئيس الحريري.

ومن جهته شكر الرئيس الحريري ماكرون، خلال المكالمة "على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت، وأعرب عن امتنان لبنان للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات حفظ السلام في لبنان(يونيفيل)، وأكد على تمسك لبنان بالاحترام الكامل للقرار 1701".

وتوافق الرئيسان، بحسب البيان "على متابعة البحث المعمق بتسريع تنفيذ الإصلاحات ومشاريع الاستثمار في لبنان وسبل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة خلال لقائهما المرتقب في 20 سبتمبر في باريس".

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