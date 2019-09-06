عاجل.. اندلاع حريق باحد الفنادق في كربلاء بالعراق

تحاول طواقم الاطفاء إخماد حريق ضخم في محافظة كربلاء، حيث أفادت صحف عراقية، اليوم الجمعة إن "حريقاً اندلع، داخل أحد الفنادق الموجودة في محافظة كربلاء".

وقال المصدر، ان "حريقا اندلع في فندق بسوق النجارين في كربلاء، ما اسفر عن اضرار مادية فقط دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".