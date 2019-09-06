كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة رئيس زيمبابوي.. 15 معلومة عن "الأب الروحي" تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذاعت أسرة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، اليوم الجمعة، خبر وفاتة، بعد صراع طوبل مع المرض عن عمر ناهز 95 عاما.

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أطيح بموغابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر 2017، بعدما ظل في سدة الحكم لأكثر من 3 عقود