شهدت منطقة الدردارة التابعة لدائرة باب تازة بإقليم شفشاون، اليوم الجمعة، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها نادل مقهى، بعد دخوله في شجار مع أحد الأشخاص.
وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن سبب الشجار يعود إلى مشدات كلامية بين زبون ونادل داخل إحدى المقاهي الشعبية، تطور إلى تبادل للضرب، قبل أن يقوم مرتاد المقهى بتوجيه طعنات للمستخدم بواسطة آلة حادة أردته قتيلا.
وحلت مصلح الدرك الملكي إلى عين المكان، وباشرت القيام بإجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بشفشاون.
كانت هذه تفاصيل خبر وجه طعنات قاتلة لنادل مقهى…. تفاصيل جريمة قتل مروعة بالدردراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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