لندن: سنعامل الإيرانيين بأفعالهم لا بأقوالهم

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الدفاع البريطاني "بن والاس" اليوم الجمعة، أن بريطانيا ستقدم العون للولايات المتحدة دائما على مسار المحادثات مع إيران، إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه يجب الحكم على إيران من خلال الأفعال لا الأقوال.

وأكد والاس في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر أن "الأفعال أعلى صوتا من الأقوال، لذا أعتقد أننا سنعاملهم (إيران) بأفعالهم لا بأقوالهم".

وتابع الوزير البريطاني "أنه إذا كان هناك اتفاق يمكن إبرامه سنساعد الولايات المتحدة دوما بالطبع في هذا المسار لأني أعتقد أن السلام والاستقرار في هذه المنطقة هو الشيء الأهم".

يشار إلى أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة أخذت في التصاعد منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بهدف الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عليها.

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في ذات السياق، أكدت ألمانيا الجمعة أن الوقت لم يفت بعد كي تغير إيران مسارها، وذلك بعدما أعلنت طهران أنها اتخذت خطوة أخرى لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة برلين "نحث إيران على ألا تزيد من تأزم الوضع... لا يزال هناك وقت أمام إيران كي تتخلى عن المسار الخاطئ الذي تسلكه".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أعلنت الجمعة أنها اتخذت خطوة أخرى لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 2015 ردا على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.

وأكدت إيران مساء الخميس أنها ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفاصيل خطواتها النووية، بعد أن قررت رفع القيود على البحوث والتطوير في إطار تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي.

أتى ذلك في رسالة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.