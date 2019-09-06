الدنمارك تبحث المشاركة في مهمة دولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

Advertisements Advertisements

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الدنمارك، الجمعة، عن إجراء محادثات بشأن مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، عقب التهديدات الإيرانية للممر الملاحي.

Advertisements

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون، في تصريحات صحفية إن بلادها تجري حوارا مع عدد من الدول الأوروبية حول كيفية تنظيم مثل هذه القوة، لتأمين حركة الملاحة للسفن العابرة خلال المضيق.

كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت في مطلع أغسطس الماضي، إنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة.

كما أعلنت بريطانيا أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج العربي لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.