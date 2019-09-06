قتلى وجرحى بهجوم لداعش في ديالى

Advertisements Advertisements الجمعة 6 سبتمبر 2019 صورة أرشيفبة كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أسفر هجوم مسلح نفذه عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أمس الخميس، عن مقتل وإصابة 5 أشخاص، غالبيتهم من عناصر الجيش العراقي.

وقالت مصادر أمنية، إن جندياً عراقياً قتل وأصيب إثنان آخران، فضلاً عن إصابة شخصين بهجوم لداعش على نقطة أمنية قرب ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى العراقية، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز". Advertisements Advertisements

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