غزة تستعد لجمعة "حماية الجبهة الداخلية"

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي ستحمل عنوان "حماية الجبهة الداخلية" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 73 للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة والتكفير وخلط الأوراق، وفق ما أوردت وكالة "معاً" الفلسطينية، اليوم الجمعة.

وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، والتي "ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ورافعة للوحدة واداة للتعبير الجماهيري الواسع في مواجهة مخططات الاحتلال وحماية حق العودة وكسر الحصار عن شعبنا المظلوم في قطاع غزة".