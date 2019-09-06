شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: لن أستقيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)
أفاد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم (الجمعة) بأنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.
وأضاف «سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به».
وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب «هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها».
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