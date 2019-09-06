شكرا لقرائتكم التحالف: باليستي حوثي أطلق من عمران فسقط في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت ‏قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن "المليشيا الحوثية أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) فسقط داخل محافظة صعدة".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر الجمعة 06 سبتمبر 2019 صاروخا بالستيا من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد الاطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة)."

كما أكد استمرار المليشيا الحوثية في "انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

إلى ذلك، شدد على أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

Advertisements

باليستي باتجاه نجران

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت مصادر لـ"العربية"، الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران جنوب السعودية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية دمرت أيضاً، الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه ‫نجران.

كما دمر التحالف الأربعاء، صاروخاً باليستياً أطلق من صعدة وسقط داخل المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف في حينه أن "الميليشيات الحوثية أطلقت بعد ظهر الأربعاء (04 سبتمبر 2019) صاروخاً باليستياً من محافظة (صعدة/مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء)".