الصحافة تحتجب يوم الاربعاء في 11 الجاري بذكرى عاشوراء

اشارت نقابة الصحافة في بيان، الى انه "يصادف يوم الثلثاء المقبل الموافق 10 أيلول الجاري ذكرى عاشوراء، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم وتحتجب يوم الاربعاء في 11 منه لتعاود الصدور صباح الخميس في 12 أيلول 2019".
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