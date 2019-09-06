الصحافة تحتجب يوم الاربعاء في 11 الجاري بذكرى عاشوراء

اشارت ​نقابة الصحافة​ في بيان، الى انه "يصادف يوم الثلثاء المقبل الموافق 10 أيلول الجاري ذكرى ​عاشوراء​، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم وتحتجب يوم الاربعاء في 11 منه لتعاود الصدور صباح الخميس في 12 أيلول 2019".

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