علي بزي: لمواجهة التحديات الراهنة بالتكافل والتضامن

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، في كلمة القاها في مجلس عاشورائي في بدنايل، أن "نداء الإمام الحسين موجه الى كل أحرار العالم الذين يستشعرون العزة والكرامة والحق، فمصداقية الشعارات تكمن في التمسك قولا وفعلا في ثورة الإمام الحسين ونهجه الإصلاحي في مقارعة الظالمين ومحاربة الفاسدين وتحرير الأوطان من نير العبودية والذل والإرتهان والإحتلال والفساد، وهذا ما تعلمناه من الإمام السيد موسى الصدر و الشهداء".
وأشار بزي الى أن حركة "أمل" "ستبقى في المواقع المتقدمة تتصدى لكل الأشكال الطائفية والمذهبية والديموغرافية التي تهدف للسيطرة على أوطاننا ومذاهبنا، وان نواجه بالتكافل والتضامن التحديات الراهنة بكل تشعباتها من المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الأقوى والأعمق في هذه المنطقة وهي القضية الفلسطينية وعلى الحرب الكونية في سوريا وشعبها ووحدة اراضيها ومكانتها في محور المقاومة وعلى الأوضاع الداخلية إقتصاديا وسياسيا وماليا والتي تلقي بثقلها على عموم الشعب اللبناني".
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