فيروزنيا زار الطاشناق والبحث تناول دور إيران في الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم المقاومة

زار ​السفير الايراني​ في ​محمد جلال فيروزنيا​ على رأس وفد من السفارة مقر حزب "الطاشناق في" ​برج حمود​ والتقى الامين العام للحزب النائب ​هاكوب بقرادونيان​ وعضوي اللجنة المركزية: هاكوب هاواتيان وماليك كراكافوريان، وممثل الحزب في لقاء الاحزاب و​القوى الوطنية​ باروير ارسين.

وتم التباحث خلال الزيارة في "العلاقات التاريخية بين الشعبين الارمني والايراني كذلك العلاقات بين ​حزب الطاشناق​ و​إيران​ ودور إيران في الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم ​المقاومة​ ضد ​اسرائيل​ والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء اللبنانيين".

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