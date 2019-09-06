بوصعب عرض مع ماروتي العرض المقدَّم من إيطاليا لتعزيز القوات البحرية

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، السفير الإيطالي لدى لبنان ماسيمو ماروتي، وتمَّت مناقشة العرض المقدَّم من إيطاليا لتعزيز القوات البحرية في الجيش اللبناني.
وبناء على طلب السفير الانتقال إلى مرحلة التفاوض الرسمي بين البلدين، معربًا عن استعداد بلاده لإرسال وفد رسمي للبدء بالتفاوض،
وأكَّد بو صعب أنَّه سيعرض الوضع على رئيسي الجمهورية والحكومة للحصول على تفويض رسمي وفق المادة 52 من الدستور اللبناني، مع العلم أنَّه كان قد حصل على تفويض رسمي للتفاوض مع الجهة الفرنسية حول العرض الفرنسي. وتمَّ الاتفاق بين الجانبين على تسريع الخطوات في المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة الجيش اللبناني.
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