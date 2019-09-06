بوصعب عرض مع ماروتي العرض المقدَّم من إيطاليا لتعزيز القوات البحرية

استقبل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، السفير الإيطالي لدى لبنان ​ماسيمو ماروتي​، وتمَّت مناقشة العرض المقدَّم من ​إيطاليا​ لتعزيز ​القوات​ البحرية في ​الجيش اللبناني​.

وبناء على طلب السفير الانتقال إلى مرحلة التفاوض الرسمي بين البلدين، معربًا عن استعداد بلاده لإرسال وفد رسمي للبدء بالتفاوض،

وأكَّد بو صعب أنَّه سيعرض الوضع على رئيسي ​الجمهورية​ و​الحكومة​ للحصول على تفويض رسمي وفق المادة 52 من ​الدستور اللبناني​، مع العلم أنَّه كان قد حصل على تفويض رسمي للتفاوض مع الجهة الفرنسية حول العرض الفرنسي. وتمَّ الاتفاق بين الجانبين على تسريع الخطوات في المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة الجيش اللبناني.