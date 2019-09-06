ميقاتي: اجتماع بعبدا قارب الملفات الاقتصادية والمالية المطروحة بطريقة موضوعية

لفت رئيس الوزراء الاسبق ​نجيب ميقاتي​ إلى ان "الاجتماع الاقتصادي المالي الذي عقد في ​القصر الجمهوري​ قارب الملفات الاقتصادية والمالية المطروحة بطريقة موضوعية وخلص الى سلسلة من الاقتراحات لكن العبرة في التنفيذ، لان الناس ملّت من الاقوال التي لا تتحول افعالا ،خصوصا وان معظم الافكار تتكرر في كل البيانات الوزارية".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار ميقاتي إلى "إنني اتصلت برئيس مجلس ادار ة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال حايك​ متمنيا الاسراع في اصلاح الاعطال التي اصابت شبكة ​الكهرباء​ في مدينة ​الميناء​ لتخفيف معاناة المواطنين".