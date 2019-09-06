تظاهرة بمخيم عين الحلوة رفضا لقرار وزير العمل واستنكارا لاستباحة الحرم الابراهيمي

تواصلت التحركات الاحتجاجية في ​مخيم عين الحلوة​ رفضا لقرار ​وزارة العمل​ بفرض حصول الفلسطيني على "اجازة عمل" واستنكارا لاستباحة الحرم الابراهيمي من قبل ​الجيش الاسرائيلي​. ونظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك و​اللجان الشعبية الفلسطينية​ و​الحراك الشعبي​ في منطقة صيدا - مخيم عين الحلوة، "صلاة واحدة وتظاهرة موحدة" في المخيم.



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