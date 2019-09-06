ادارة مستشفى صيدا الحكومي أعلنت فتح أبوابه لإستقبال كل الحالات

تقدمت إدارة "​مستشفى صيدا الحكومي​" من "المواطنين الكرام بالإعتذار عن عدم تأمين الخدمات الطبية والاستشفائية اللازمة خلال الفترة السابقة جراء الأزمة ​المال​ية التي مرت بها". وتوجهت بالشكر الى "الطاقم الطبي -التمريضي - الاداري لدعمه وصموده خلال الأزمة".

وأعلنت "فتح أبوابها لإستقبال جميع الحالات بعدما تم صرف المستحقات ودفع رواتب ثلاثة أشهر لموظفي المستشفى ما اتاح اعادة استئناف العمل في الأقسام كافة بشكل طبيعي".

وتقدمت ادارة المستشفى بالشكر الى "كل من ساهم في حل هذه الأزمة"، وخصت بالشكر "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، رئيس ​مجلس النواب​ الأستاذ ​نبيه بري​، رئيس ​مجلس الوزراء​ الشيخ ​سعد الحريري​، وزير ​الصحة العامة​ الدكتور ​جميل جبق​، وزير المال الأستاذ ​علي حسن خليل​، والنائبة السيدة ​بهية الحريري​ على اهتمامهم وجهودهم في معالجة أزمة المستشفى، وجميع فاعليات ​مدينة صيدا​ على تضامنهم مع المستشفى".