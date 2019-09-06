أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول تعرّض طفل للضرب المبرح من قبل شخص مجهول الهويّة، على الفور باشرت فصيلة ​برج البراجنة​ تحقيقاتها لمعرفة هويّة المعتدي، بناءً لإشارة ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: فصيلة المريجة باشرت تحقيقاتها لمعرفة هوية معتد بالضرب على طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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