شدياق: بدأنا في وزارة التنمية الإدارية بتعميم النموذج الحديث للتوصيف الوظيفي

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، "أنّنا بدأنا في وزارة التنمية الإدارية وبالتعاون مع ​مجلس الخدمة المدنية​ و​التفتيش المركزي​، بتعميم النموذج الحديث للتوصيف الوظيفي الّذي تمّ التوصّل إليه من خلال مشروع تعزيز إدارة الموارد البشريّة، بحيث تتمّ حاليًّا كتابة توصيف مُوحّد للوظائف المشتركة بين الإدارات".

وأكّدت فس سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "وزارتنا مستعدّة فورًا للمشاركة في دراسة الوضع الحالي للإدارة العامّة بالتعاون مع الهيئات الرقابية، ووضع دراسة عن حال المؤسّسات الّتي يجب أن تُدمج أو تُلغى أو تُشرك مع ​القطاع الخاص​. وقد طلبت من رئيس الحكومة تشكيل لجنة لهذا الغرض مع وضع مهل".

ولفتت شدياق إلى "أنّني سأجتمع في القريب العاجل مع مجلس الخدمة المدنيّة والتفتيش المركزي للتباحث في الخطوات المستقبليّة".