خضر التقى وفدا من الجمعيات البيئية والسياحية في بعلبك

استقبل ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ وفدا من ​الجمعيات البيئية​ والسياحية في بعلبك في مكتبه في المحافظة عرض معه موضوعي ​الشرطة السياحية​ والكونسيرفتوار الوطني في بعلبك. وأكد الوفد اهمية وجود الشرطة السياحية في بعلبك في تنمية هذا القطاع

وقدم الوفد للمحافظ ملف يتضمن مشروع انشاء الكونسيرفتوار الذي تم الموافقة عليه برسوم عام 2000 من قبل ​وزارة الثقافة​ وتوقيف هذا المرسوم لاحقاً وإعادة المطالبة فيه والموافقة المبدئية من ادارة الكونسيرفتوار.

بدوره، شدد خضر على متابعة هذين الموضوعين لا سيما الشرطة السياحية وبحثها مجددا مع وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ والكونسيرفتوار من المعنيين به وتأمين المكان له.

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