وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لهونغ كونغ بسبب التظاهرات المستمرة

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني درجة الدين السيادي ل​هونغ كونغ​ في ما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع ال​احتجاجات​ المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع ​الصين​ القارية.

وأعلنت فيتش في بيان أنها خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من "ايه ايه ايجابي" إلى "ايه ايه" مع توقعات سلبية، مشيرة الى أن "الأحداث الجارية ألحقت أضرارا طويلة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم في هونغ كونغ وسيادة القانون وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها".

ولفتت الى أن "الزيادة التدريجية في الروابط الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهونغ كونغ مع البر الرئيسي تعني اندماجها المستمر في نظام الحكم الوطني في الصين ما سيخلق تحديات مؤسسية وتنظيمية أكبر بمرور الوقت".

ويشارك ملايين المتظاهرين في احتجاجات اسبوعية مستمرة منذ ثلاثة اسابيع في أكبر تحد لحكم بكين في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في العام 1997.

وذكرت وكالة ​بلومبرغ​ أنها المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ 1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين