مسؤول تركي: تصريح أردوغان بفتح الأبواب أمام اللاجئين ليس تهديدا بل حقيقة

لفت نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ إلى ان "حديث الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن فتح أبواب ​تركيا​ أمام أمام ​اللاجئين​ نحو ​أوروبا​ ليس تهديدًا أو مخادعة وإنما حقيقة"، مؤكداً أن "تركيا ليست حارسة لأي دولة ولا مستودع مهاجرين، وليست أيضًا بلدًا يدفع فاتورة الأزمات التي افتعلها الآخرون".

وشدد على أن "الاعتقاد بأن تركيا ستحتضن موجة هجرة جديدة إذا بدأت، في جميع الأحوال، وعدم المبالاة إزاء هذه القضية، إنما مقاربة خاطئة تمامًا".

والخميس، سأل أردوغان "هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟ لم نحصل من ​المجتمع الدولي​ وخاصةً من ​الاتحاد الأوروبي​ على الدعم اللازم لتقاسم هذا العبء، وقد نضطر لفتح الأبواب في حال استمرار ذلك".