الأمم المتحدة: سوريا شهدت نموا في المحاصيل عام 2019

ذكرت ​الأمم المتحدة​، في تقرير حول تقييم المحاصيل الغذائيّة والأمن الغذائي، أنّ "​سوريا​ شهدت نموًّا في المحاصيل في عام 2019، نظرًا لغزارة ​الأمطار​ وتراجع حدّة المعارك في العديد من المناطق، لكن ارتفاع الأسعار لا يزال يشكّل تهديدًا للأمن الغذائي".

وقدّرت إنتاج ​القمح​ لهذا العام بـ"حوالي 2،2 مليون طن، أي بنحو ضعف إنتاج العام الماضي الّذي كان الأدنى على مدى السنوات الـ29 السابقة"، مبيّنة أنّ "حوالي 6،5 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبحاجة إلى الغذاء ودعم سبل العيش".

ولفتت إلى "محصول ​الشعير​ الّذي تجاوز متوسط مستويات الإنتاج الّتي تمّ تحقيقها قبل النزاع بأكثر من 150 في المئة".