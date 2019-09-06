ذكرت الأمم المتحدة، في تقرير حول تقييم المحاصيل الغذائيّة والأمن الغذائي، أنّ "سوريا شهدت نموًّا في المحاصيل في عام 2019، نظرًا لغزارة الأمطار وتراجع حدّة المعارك في العديد من المناطق، لكن ارتفاع الأسعار لا يزال يشكّل تهديدًا للأمن الغذائي".
وقدّرت إنتاج القمح لهذا العام بـ"حوالي 2،2 مليون طن، أي بنحو ضعف إنتاج العام الماضي الّذي كان الأدنى على مدى السنوات الـ29 السابقة"، مبيّنة أنّ "حوالي 6،5 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبحاجة إلى الغذاء ودعم سبل العيش".
ولفتت إلى "محصول الشعير الّذي تجاوز متوسط مستويات الإنتاج الّتي تمّ تحقيقها قبل النزاع بأكثر من 150 في المئة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: سوريا شهدت نموا في المحاصيل عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.