وزيرة التجارة التركية: الصين باتت ثالث أكبر شريك تجاري

لفتت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إلى ان "​الصين​ باتت ثالث أكبر شريك تجاري لنا بعد ​ألمانيا​ و​روسيا​، وحجم التجارة معها بلغ العام الماضي 23,6 مليار ​دولار​ أميركي"، مشيرةً إلى أن "التعاون بين ​تركيا​ الاقتصادي الأكثر ديناميكية في ​أوروبا​ والقوة العالمية الصين من شأنه أن يسهم في اقتصادات ​الشرق الأوسط​ و​البلقان​ وأوروبا".

وأشارت إلى أن "الصين شاركت في المعرض عبر 150 شخًصا من 61 شركة ومن 9 محافظات مختلفة"، مؤكدةً أن "تلك الشركات أجرت محادثات مثمرة على مدار يومين بهدف زيارة الاستثمار المتبادل وتطوير التجارة"، لافتةً إلى أن "حجم التجارة الذي كان قد بلغ عام 2001 مع الصين 1,1 مليار دولار وصل إلى 23,6 مليارات دولار العام الماضي، فالصين باتت أكبر شريك تجاري لنا بعد ألمانيا والصين".

وذكرت أن "تركيا تضم 61 شركة استثمارية صينية، وأن مجموع استثماراتها تبلغ نحو مليار و560 مليون دولار".