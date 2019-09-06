كوريا الجنوبية تتعهد بالتزامها التام بالعقوبات ضد جارتها الشمالية

اسماء السيد - سول: أكدت كوريا الجنوبية التزامها الكامل بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلى حين التحقق من نزع الأسلحة النووية بشكل كامل.
جاء ذلك تعليقًا من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم على التقرير نصف السنوي للجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.
ذكر مصدر في الوزارة أن تقرير لجنة العقوبات يشجع المجتمع الدولي على الالتزام بشكل فعال بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، مضيفًا أن الوزارة ستبذل جهودًا للتواصل والتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في المستقبل.
وأشار التقرير الصادر أمس إلى أن بيونغ يانغ تواصل عمليات نقل البضائع غير القانونية من سفينة إلى أخرى وخاصة النفط الخام والفحم.
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