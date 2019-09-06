واشنطن تعترف بعرض ملايين الدولارات على قبطان الناقلة الإيرانية

دبي - بواسطة محمد فارس واشنطن – الوكالات: عرض مسؤول أمريكي رفيع المستوى شخصيا عدة ملايين من الدولارات على القبطان الهندي لناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا1» التي يشتبه في أنّها متوجّهة إلى سوريا، وفق ما أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد ذكرت أنّ المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية براين هوك بعث رسائل إلكترونية إلى القبطان أخيليش كومار تتضمن «أنباء طيبة» عرض فيها ملايين الدولارات على كومار تمكّنه من العيش برفاهية في حال أبحر بسفينته «أدريان داريا1» الى بلد يمكن فيه احتجازها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية: «لقد اطّلعنا على مقالة فايننشال تايمز، ويمكن أن نؤكّد أنّ التفاصيل دقيقة». وأضافت: «لقد أجرينا اتصالات مكثفة مع أكثر من قبطان سفينة وشركات شحن نحذرهم فيها من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية»، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.

واحتجزت «أدريان داريا1» مدة ستة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية للاشتباه في نقلها النفط من إيران إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد.

ولاحقا أطلقت سلطات جبل طارق في 18 أغسطس سراح الناقلة التي كانت تحمل سابقا اسم «جريس1» بعد تلقيها تأكيدات مكتوبة بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وسخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من مبادرة هوك، في إشارة إلى مقالة «فايننشال تايمز». وكتب على تويتر: «بعد فشلها في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز المباشر: سلّمونا نفط إيران وتلقّوا عدة ملايين من الدولارات أو عرّضوا أنفسكم لعقوبات».

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وردّت موجان أورتيجاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مستخدمة نفس كلمات ظريف ومتّهمة إيران أيضا بـ«الابتزاز المباشر» بمطالبتها بالحصول على 15 مليار دولار من الدول الأوروبية الكبرى تُستردّ من مبيعات النفط الايراني المستقبلية.

وتقول إيران إنه إذا حصلت على خط الائتمان فسوف تعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت السلطات الأمريكية إن كومار (43 عاما) تولى قيادة الناقلة في جبل طارق. وبعد عدم تجاوبه مع العرض الأمريكي فرضت وزارة الخزانة يوم الجمعة الماضي عقوبات على الناقلة وعلى كومار نفسه.