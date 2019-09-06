شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. عناصر الإخوان تخرب منطقة الجمرك بالأسكندرية عام 1942 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم. ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهى عمليات التخريب التى أقدمت عليها عناصر الإخوانية فى محافظة الإسكندرية فى مطلع الأربعينيات، وذلك ضمن العمليات الإرهابية التى نفذها التنظيم الخاص بالجماعة. Advertisements ففى عام 1942 شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية عمليات تخريب وقتل مارسها عناصر الإخوان ضد المعارضين للجماعة وأفكارها، تلك الواقعة التى أدت إلى القبض على عدد من عناصر الجماعة بالمحافظة.

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