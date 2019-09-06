شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: العديد من قيادات الإخوان متورطون فى ملف السرقات والنهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى ، القيادى الإخوانى السابق ، إن قيادات الإخوان الهاربين فى الخارج، والمتورطين فى السرقات الأخيرة ،متخوفين من كشف المزيد من الفضائح التى أعلن عنها شبابهم، بعد التخلى عنهم ، الأمر الذى تسبب فى أزمات عديدة داخل الجماعة، وتورط عدد كبير من القيادات فى ذلك.

وأضاف أن الشباب أصبح حاليا يرتقب العديد من السيناريوهات المحتملة ومنها طردهم من القنوات الإخوانية وحدث ذلك بالفعل، فتم الاستغناء على عدد منهم.

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وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح له، أن قيادات الإخوان سيطردون الشباب من تركيا، وذلك تخوفا منهم بعد كشف فضائحهم، لافتا أن القيادات حاولت الجلوس مع الشباب الإ أن تم رفض ذلك، وأن الشباب أصبح غاضب على قياداته، وهناك حملات لسحب الثقة منهم بعد الفضائح الأخيرة، والتى تورط فيها رجال الصف الأول داخل جماعة الإخوان الإرهابية.