شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب عاشوراء ..مطالب سلفية بغلق ضريح الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ سامح عبد الحميد ، الداعية السلفى ، إنه يجب غلق ضريح الحسين، مع قرب الاحتفال بعاشوراء، لمنع حدوث أي خروقات وفتن، ومنع نصب الخيام قبل أو يوم عاشوراء، لأن ذلك اليوم هو احتفال لنجاة موسى عليه السلام، والشيعة يُحولون عاشوراء لبكائية على مقتل الحسين رضي الله عنه، وقد استجابت لنا وزارة الأوقاف وأغلقت الضريح في الاحتفالات الماضية..

وأضاف الداعية السلفى أنه لا علاقة لعاشوراء بالحسين رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم احتفل هو والصحابة بصيام ذلك اليوم قبل مولد الحسين، لأنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام.

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وتابع أن ما تقوم به الطرق الصوفية بعيد عن صحيح الدين، كما أن حديث الصوفية والشيعة بأن الحسين موجود في القاهرة غير صحيح، فيجب إزالة ضريح الحسين الموجود بالقاهرة، فليس به جسد الحسين، فهو قُتل فى كربلاء بالعراق، ولا يوجد بالمسجد رأس الحسين كما يكذب الشيعة، وهذا المسجد تم بناؤه بعد مقتل الحسين بمدة كبيرة، فما تقوله الصوفية والشيعة خزعبلات.