شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تقرير لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن زيارتها للإسكندرية وتوصيات الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابن برئاسة المهندس أحمد السجينى، من إعداد تقريرها النهائى عن زيارتها الميدانية لمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 29 من يونيو 2019، لتفقد الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك متابعة نتائج أعمال بعض التوصيات الصادرة عن اللجنة، والتعرف على مشكلات المواطنين، واقتراح الحلول المناسبة لها، وبحث متطلبات التنمية بالمحافظة ودراستها لتدعيمها.

وعرضت اللجنة تقريرها عن زيارتها للإسكندرية على مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لاتخاذ اللازم نحو تكليف الجهات المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة.

وتضمنت توصيات اللجنة، قيام المحافظة بتوفير مكان بديل لنقل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة نظرا لوجود مقرها الحالى داخل الكتلة السكنية، مما قد يمثل خطرا بيئيا وصحيا على السكان المحيطين بها، مع قيام الشركة برفع كفاءة وتطوير مصانع تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج الوقود البديل والسماد العضوى.

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وأوصت اللجنة بقيام وزارة قطاع الأعمال (شركة راكتا العامة لصناعة الورق، وشركة أبو قيرن وجميع الشركات الصناعية المالكة لترعة راكتا) بالموافقة على تغذية محطة مياه المعمورة بالمياه العكرة من خلال الترعة المشار إليها بطاقة 240 ألف م3/يوميا، وقيام وزارتى المالية والتخطيط والمتابغة بتوفير الاعتمادات المالية المقدرة 1’4 مليار جنيه المتبقية من مبلغ 1,6 مليار جنيه، والمطلوبة لاستكمال دعم مطالب شركة الصرف الصحى بالإسكندرية وتنفيذ مخطط رفع كفاءة بعض المحطات، وتوريد معدات، وتنفيذ مشروعاتها.

وأوصت اللجنة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية لتحسين خدمة الصرف الصحى بمناطق (الهانوفيل، طريق أم زغيو، مساكن طلعت مصطفى، المساكن الفرنسية، المساكن الصينية، ك 21، والمنطقة القبلية من طريق إسكندرية مطروح)، ورفع الأضرار عن املبانى وتحسين الوضع البيئى والصحى للسطان بتلك المناطق، والتزام المحافظة بإعادة رصف طريق أم زغيو المنهار وإنارته، والتزام الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى بمنطقة أبو تلات بحى العجمى من الانتهاء من تنفيذ أعمال معالجة الصرف ومحطات الرفع خلال سنة.

كما شملت التوصيات سرعة رفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيلها بدائرة المنتزه أول لسوء حالتها، بالإضافة لإعادة الشىء لأصله بمنطقة السيوف، وصيانة أعمدة الإنارة المواجودة بالإضافة إلى تركيب أعمدة فى الأماكن المظلمة لتحسين حالة الإضاءة بجميع أحياء المحافظة وخاصة مداخل الإسكندرية والطرق الرابطة، وسرعة الانتهاء من استكمال مشروع كوبرى سيدى جابر وملحقاته وإنارته، ورفع كفاءة وتطوير محور التعمير بداية من خلف كارفور وحتى الطري قالساحلى بقرية سيدى كرير وفقا للكود الحديث، ووضع خطة لإنشاء طريق خدمة موازى للنقل الثقيل.

وأوصت كذلك، بسرعة رصف شوارع حى العجمى، ودراسة إقامة سور لحرم القطار من الجانبين بدائرة مينا البصل حفاظا على أرواح المواطنين، واستكمال مشروع الغاز الطبيعى بمنطقة نجع العرب بحى غرب الإسكندرية، وتطوير شواطىء ومصايف حى العجمى، وإنشاء كورنيش على شاطىء البحر بالعجمى، وضرورة التيسير على المواطنين فى سرعة استخراج تراخيص البناء والهدم وذلك للحد من انتشار العشوائيات، وتكثيف الحملات الامنية للحد من الإشغالات وغزالة التعديات والتصدى لوسائل النقل غير المرخصة مثل ( التوك توك ـ الموتوسيكلات ـ سيارات النقل)، مع مواجهة جادة لكل مواقف السرفيس العشوائية بالمحافظة، وكذلك المقاهى والمطاعم المخالفة والأسواق العشوائية، بجانب بعض التوصيات الأخرى.